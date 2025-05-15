"Їх роль - гавкати з Москви": МЗС відповіло на зухвалі випади Захарової щодо Зеленського

Речниця російського МЗС Марія Захарова накинулася з образами на українського президента Володимира Зеленського. В МЗС України відповіли на випади Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС України Георгія Тихого в X (Twitter).

Що сказала Захарова

Заяви речниці російського МЗС пролунали на тлі візиту президента Володимира Зеленського до Анкари. Зеленський після прильоту до Туреччини назвав "бутафорською" делегації Росії, яку диктатор Володимир Путін направив замість себе на переговори.

Захарова, коментуючи заяви Зеленського, назвала українського лідера "клоуном і невдахою", а глава МЗС Росії Сергій Лавров - "жалюгідною людиною".

Реакція України

Речник МЗС України Тихий наголосив, що з Росії лунають лише образи у бік президента України, замість того, щоб Путін приїхав на зустріч із Зеленським для розмови про припинення війни та відновлення миру.

При цьому Тихий відзначив, що російське МЗС навіть не очолює кремлівську делегацію у Туреччині.

"Вже не вперше російське зовнішньополітичне відомство стає посміховиськом. Варто також зазначити, що делегацію в Туреччині очолює не російське МЗС - їхня роль полягає в тому, щоб гавкати з Москви", - наголосив Тихий.