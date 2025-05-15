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"Их роль - лаять из Москвы": МИД ответил на дерзкие выпады Захаровой насчет Зеленского

Киев, Четверг 15 мая 2025 14:28
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"Их роль - лаять из Москвы": МИД ответил на дерзкие выпады Захаровой насчет Зеленского Фото: спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Спикер российского МИД Мария Захарова набросилась с оскорблениями на украинского президента Владимира Зеленского. В МИД Украины ответили на выпады Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Георгия Тихого в X (Twitter).

Что сказала Захарова

Заявления спикера российского МИД прозвучали на фоне визита президента Владимира Зеленского в Анкару. Зеленский после прилета в Турцию назвал "бутафорской" делегацию России, которую диктатор Владимир Путин направил вместо себя на переговоры.

Захарова, комментируя заявления Зеленского, назвала украинского лидера "клоуном и неудачником", а глава МИД России Сергей Лавров - "жалким человеком".

Реакция Украины

Спикер МИД Украины Тихий отметил, что из России звучат только оскорбления в сторону президента Украины, вместо того, чтобы Путин приехал на встречу с Зеленским для разговора о прекращении войны и восстановлении мира.

При этом Тихий отметил, что российский МИД даже не возглавляет кремлевскую делегацию в Турции.

"Уже не впервые российское внешнеполитическое ведомство становится посмешищем. Стоит также отметить, что делегацию в Турции возглавляет не российский МИД - их роль заключается в том, чтобы лаять из Москвы", - подчеркнул Тихий.

Переговоры в Турции

Напомним, что Зеленский на прошлой неделе пообещал прилететь в Турцию на встречу с Путиным, чтобы обсудить прекращение огня. При этом диктатор сам предложил возобновить прямые переговоры Украины и РФ.

Президент Украины отмечал, что 15 мая встретится в Анкаре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а затем будет ждать российского диктатора.

Впрочем, Путин проигнорировал встречу с Зеленским, а взамен направил в Стамбул чиновников низкого уровня. Делегацию возглавляет помощник диктатора Владимир Мединский, он был участником переговоров в 2022 году.

Украина на переговорах в Турции представлена на самом высоком уровне - к делегации присоединились представители Офиса президента, МИД, военные и разведчики.

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Владимир Зеленский МИД Украины Российская Федерация Мария Захарова
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