"Их роль - лаять из Москвы": МИД ответил на дерзкие выпады Захаровой насчет Зеленского

Спикер российского МИД Мария Захарова набросилась с оскорблениями на украинского президента Владимира Зеленского. В МИД Украины ответили на выпады Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Георгия Тихого в X (Twitter).

Что сказала Захарова

Заявления спикера российского МИД прозвучали на фоне визита президента Владимира Зеленского в Анкару. Зеленский после прилета в Турцию назвал "бутафорской" делегацию России, которую диктатор Владимир Путин направил вместо себя на переговоры.

Захарова, комментируя заявления Зеленского, назвала украинского лидера "клоуном и неудачником", а глава МИД России Сергей Лавров - "жалким человеком".

Реакция Украины

Спикер МИД Украины Тихий отметил, что из России звучат только оскорбления в сторону президента Украины, вместо того, чтобы Путин приехал на встречу с Зеленским для разговора о прекращении войны и восстановлении мира.

При этом Тихий отметил, что российский МИД даже не возглавляет кремлевскую делегацию в Турции.

"Уже не впервые российское внешнеполитическое ведомство становится посмешищем. Стоит также отметить, что делегацию в Турции возглавляет не российский МИД - их роль заключается в том, чтобы лаять из Москвы", - подчеркнул Тихий.