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Трамп розкрив свої сценарії щодо Ірану, серед них - "просто спостерігати"

20:54 11.08.2026 Вт
2 хв
США можуть "поставити" на економічний занепад Ірану
aimg Олена Бджола
Трамп розкрив свої сценарії щодо Ірану, серед них - "просто спостерігати" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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США мають, як мінімум, два плани щодо Ірану: дочекатися краху в економіці країни або все-таки знову масштабно атакувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телефонне інтерв’ю виданню Real America’s Voice президента США Дональда Трампа, передає Reuters.

Трамп хоче "просто спостерігати" за Іраном

Трамп звинуватив Іран у "підступних перемовинах" та описав деякі зі своїх поточних варіантів у війні.

"Я ніби веду переговори. Вони дуже хитрі переговірники", - сказав Трамп.

Трамп окреслив одну зі своїх можливих стратегій так: "Робіть те, що я роблю зараз: просто йдіть і дивіться, як погано у них справи".

Також він зазначив, що економічно Іран знаходиться у жахливому стані.

"Вони не можуть позичати гроші. Ми контролюємо їхні гроші, те, що у них було, а це багато. Я їхній банкір", - уточнив він, маючи на увазі заморожені іранські активи.

Чи буде ескалація

З початку конфлікту наприкінці лютого Трамп неодноразово коливався між погрозами ескалації та заявами про неминучість мирної угоди.

Пакистан 11 серпня заявив, що США та Іран близькі до "якогось" договору. А Катар зазначив, що переговори щодо управління Ормузькою протокою перебувають на просунутій стадії. Хоча й є повідомлення про нові напади на судноплавство в регіональних водах.

"Іншим варіантом було б вдарити по них дуже, дуже сильно", - сказав Трамп.

Боєприпаси є

Президент США також відкинув побоювання щодо низької кількості боєприпасів. Він каже, що США "виробляють їх як божевільні".

Також він звинуватив у нестачі озброєння експрезидента США Джо Байдена.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп заявив про вимоги компенсації від Ірану. Він, натомість, доручив своїм представникам прорахувати компенсації з Ірану.

Крім того, Трамп дав зрозуміти, що готовий посилити економічний тиск на Іран замість того, щоб віддавати наказ про новий військовий напад.

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Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
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