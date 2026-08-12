"Их просто уничтожат": Трамп предупредил Иран о последствиях новой эскалации

США уничтожат Иран, если он решится на новую эскалацию в войне на Ближнем Востоке.

По словам главы Белого дома, он является последним человеком, который доверяет Ирану.

Американский лидер пожаловался журналистам, что Тегеран много раз его обманывал.

"Я не доверяю Ирану. Почему? Вы хотите сказать, что я доверяю Ирану? Я последний человек, который доверяет Ирану. Они постоянно мне врали", - утверждает Трамп.

Кроме того, он добавил, что по состоянию на сегодняшний день США полностью взяли под свой контроль Ормузский пролив.

На этом фоне он предположил, что Иран может пойти на новую эскалацию, чтобы помешать американским военным.

"В какой-то момент, возможно, они что-то сделают - и тогда их просто уничтожат. Но прямо сейчас мы находимся в очень выгодном положении. У нас есть страна, которая была главной задирой на Ближнем Востоке в течение 50 лет. Собственно, если задуматься, уже 51 года, да? Мы четыре года говорили - 47. И теперь они больше не являются главным задирой на Ближнем Востоке", - подытожил Трамп.