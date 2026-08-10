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Трамп відповів на закиди Ірану щодо компенсацій через війну

22:25 10.08.2026 Пн
2 хв
CША відкинули претензії Ірану на відшкодування збитків
aimg Олена Бджола
Трамп відповів на закиди Ірану щодо компенсацій через війну Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Глава держави порахував натомість, скільки повинен заплатити Іран за свої руйнівні війни та придушення протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа в X.

Трамп заговорив про компенсації від Ірану

Трамп каже, що представники Ісламської Республіки Іран вимагають компенсації за шкоду, завдану їм протягом останніх п'яти місяців військового конфлікту.

Він нагадав, що війна проти Ірану почалася для того, щоб ця країна не мала ядерної зброї. І запевнив, що на перемовинах зі США умови компенсацій не обговорювалися.

"Але це цікава ідея, тому що тепер я також вимагаю компенсації від Ірану за всіх людей, яких вони вбили та тяжко поранили своїми бомбами та багатьма конфліктами, якими вони славляться", - каже Трамп

І перерахував людей, загиблих від іранської зброї, зокрема:

  • сім'ї на американському американському кораблі "Коул",
  • тисячі інших, загиблих у бою.

Крім того, компенсацію, за словами Трампа, слід виплатити сім'ям сотень тисяч невинних протестувальників, яких Іран убив за останні 50 років.

"Не кажучи вже про 52000, які були вбиті за останні п'ять місяців", - зазначив він.

"Я доручив своїм представникам чітко врахувати це в будь-яких майбутніх переговорах", - запевнив Трамп.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп заговорив про готовність посилити економічний тиск на Іран замість того, щоб віддавати наказ про новий військовий напад.

Також повідомлялося, що Іран заявив про недостатність угоди з Оманом для відкриття Ормузької протоки, оскільки США мають виконати низку вимог.

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Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
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