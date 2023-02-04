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"Їх дуже багато": Резніков чекає в Україні танки "Леопард", "Челленджер " та "Абрамс"

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Німецькі танки Leopard, британські Challenger та американські Abrams у великій кількості незабаром прибудуть до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

"Офіційно: Танкова коаліція за Україну народилася і активно розвивається. Незабаром ми з радістю будемо вітати "Леопарди", "Челленджери" та "Абрамс" на українській землі. Їх дуже багато", - написав він.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Українські військові швидкими темпами опанують танки Leopard 2.

Раніше посол України у Франції Вадим Омельченко повідомив, що західні партнери передадуть Україні 321 танк у рамках військової допомоги.

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