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"Их очень много": Резников ждет в Украине танки "Леопард", "Челленджер" и "Абрамс"

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams в большом количестве скоро прибудут в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter .

"Официально: Танковая коалиция за Украину родилась и активно развивается. В скором времени мы с радостью будем приветствовать "Леопарды", "Челленджеры" и "Абрамс" на украинской земле. Их очень много", - написал он.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украинские военные быстрыми темпами овладеют танками Leopard 2.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что западные партнеры передадут Украине 321 танк в рамках военной помощи.

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