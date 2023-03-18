"Їдуть за горілкою, а потрапляють в полон". Окупант жаліється на пияцтво в лавах РФ (перехоплення)
Двоє військових РФ обговорили факти пияцтва в армії, через що інші окупанти потрапляють у полон до ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
"Ти нічого не знаєш за його брата? Він у травні зник", - питає окупант.
Інший військовий пояснює, що він нікуди не зник, а їхав за горілкою у стані алкогольного сп'яніння і звернув не туди. Але після цього нікого не знайшли, була лише підбита вантажівка.
"Тут вже історію геройську розповідають, геройської смерті, геройського потрапляння у полон у непритомному стані. Тепер всі назад чекають героя, десь у списках він з'явився чи на камеру потрапив", - пояснив військовий РФ.
Потім окупанти обговорили долю ще одного військового РФ, проте жодної інформації за нього теж нема.
Нагадаємо, що військовий РФ розповів, що він розстріляв неозброєних бійців ЗСУ та зафільмував це на відео.
Російський військовий під час телефонної розмови поскаржився своєму товаришу на своє керівництво. Він розповів про те, що Росія не лікує своїх поранених солдатів.
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