"Їдуть за горілкою, а потрапляють в полон". Окупант жаліється на пияцтво в лавах РФ (перехоплення)

Двоє військових РФ обговорили факти пияцтва в армії, через що інші окупанти потрапляють у полон до ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Ти нічого не знаєш за його брата? Він у травні зник", - питає окупант.

Інший військовий пояснює, що він нікуди не зник, а їхав за горілкою у стані алкогольного сп'яніння і звернув не туди. Але після цього нікого не знайшли, була лише підбита вантажівка.

"Тут вже історію геройську розповідають, геройської смерті, геройського потрапляння у полон у непритомному стані. Тепер всі назад чекають героя, десь у списках він з'явився чи на камеру потрапив", - пояснив військовий РФ.

Потім окупанти обговорили долю ще одного військового РФ, проте жодної інформації за нього теж нема.