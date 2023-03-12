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Окупант поскаржився на командування, яке відмовляється лікувати поранених у боях (перехоплення)

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Росія, Неділя 12 березня 2023 18:46
Окупант поскаржився на командування, яке відмовляється лікувати поранених у боях (перехоплення) Фото: окупант поскаржився на командування, яке відмовляється лікувати поранених у боях (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський військовий під час телефонної розмови поскаржився своєму товаришу на своє керівництво. Він розповів про те, що Росія не лікує своїх поранених солдатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

Росіянин розповів, що командування кваліфікує лікування за небажання солдата виконувати свої службові обов’язки. При цьому навіть якщо у військових відправляють лікуватись, це відбувається не якісно.

"Я ж сказав, що я завтра принципово їду в лікарню, беру довідку, і лягаю за місцем проживання", - каже військовий.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російський військовослужбовець у розмові з товаришем розповів, що втомився виносити тіла мертвих окупантів з поля бою.

Також раніше ми писали, що російський військовий з Донецького напрямку поскаржився у телефонній розмові з товаришем на своє командування. Він розповів, що воно ставиться до підлеглих, як до розхідного матеріалу.

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