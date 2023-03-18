"Едут за водкой, а попадают в плен". Оккупант жалуется на пьянство в рядах РФ (перехват)
Двое военных РФ обсудили факты пьянства в армии, из-за чего другие оккупанты попадают в плен к ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
"Ты ничего не знаешь за его брата? Он в мае исчез", - спрашивает оккупант.
Другой военный объясняет, что он никуда не скрылся, а ехал за водкой в состоянии алкогольного опьянения и свернул не туда. Но после этого никого не нашли, был только подбит грузовик.
"Здесь уже историю геройскую рассказывают, геройской смерти, геройского попадания в плен в бессознательном состоянии. Теперь все назад ждут героя, где-то в списках он явился или на камеру попал", - объяснил военный РФ.
Затем оккупанты обсудили судьбу еще одного военного РФ, однако никакой информации о нем тоже нет.
Напомним, что военный РФ рассказал, что он расстрелял невооруженных бойцов ВСУ и снял это на видео.
Российский военный во время телефонного разговора пожаловался своему товарищу на свое руководство. Он рассказал о том, что Россия не лечит своих раненых солдат.
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