Йеменский город Мариб подвергся ракетному обстрелу: погибли мирные жители

Город Мариб в Йемене подвергся ракетному обстрелу . Несколько снарядов упали в жилых кварталах. Погибли не менее 8 мирных жителей, ранены 27 человек.

По информации издания, по Марибу (административный центр одноименной провинции) ракетный удар нанесли сторонники йеменского движения "Ансар Аллах", представителей которого называют хуситами. В обстреле использовались две баллистические ракеты и заминированные беспилотники.

Два взрыва произошло в центре города. Снаряды также разорвались в жилых районах и местном рынке. Под удар также попала и городская женская тюрьма.

В результате обстрела погибли не менее 8 мирных жителей, 27 получили ранения. Власти отмечают, что число жертв и пострадавших неокончательное, поскольку разрушено несколько зданий и под их обломками могут находиться люди.

Отмечается, что после первого ракетного удара на места взрывов выехали медики и спасатели. Как только они добрались туда, их атаковал начиненный взрывчаткой дрон. В результате более 4 машин скорой помощи были уничтожены.