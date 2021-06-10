Йеменский город Мариб подвергся ракетному обстрелу: погибли мирные жители
Город Мариб в Йемене подвергся ракетному обстрелу. Несколько снарядов упали в жилых кварталах. Погибли не менее 8 мирных жителей, ранены 27 человек.
Об этом сообщает агентство SABA.
По информации издания, по Марибу (административный центр одноименной провинции) ракетный удар нанесли сторонники йеменского движения "Ансар Аллах", представителей которого называют хуситами. В обстреле использовались две баллистические ракеты и заминированные беспилотники.
Два взрыва произошло в центре города. Снаряды также разорвались в жилых районах и местном рынке. Под удар также попала и городская женская тюрьма.
В результате обстрела погибли не менее 8 мирных жителей, 27 получили ранения. Власти отмечают, что число жертв и пострадавших неокончательное, поскольку разрушено несколько зданий и под их обломками могут находиться люди.
Отмечается, что после первого ракетного удара на места взрывов выехали медики и спасатели. Как только они добрались туда, их атаковал начиненный взрывчаткой дрон. В результате более 4 машин скорой помощи были уничтожены.
Напомним, в феврале 2021 года государственный секретарь США Энтони Блинкен принял решение об исключении движения "Ансар Аллах" из списка террористических организаций. Такое решение в Вашингтоне приняли по гуманитарным соображениям, чтобы жители Йемена имели доступ к товарам первой необходимости. В то же время санкции, которые ранее ввели против ряда лидеров хуситов, будут сохранены.
Отметим, в конце декабря 2020 года международный аэропорт Адена в Йемене попал под обстрел, когда к нему прибыл самолет с представителями правительства страны.
Как сообщало РБК-Украина, Киев осудил обстрел аэропорта в Йемене. Украина рассматривает атаку как попытку покушения на членов легитимного правительства Йемена.