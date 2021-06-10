Єменське місто Маріб піддалося ракетному обстрілу: загинули мирні жителі

Місто Маріб в Ємені піддався ракетному обстрілу . Кілька снарядів впали в житлових кварталах. Загинули не менше 8 мирних жителів, поранено 27 осіб.

За інформацією видання, по Марибу (адміністративний центр однойменної провінції) ракетного удару завдали прихильники єменського руху "Ансар Аллах", представників якого називають хуситами. В обстрілі використовувалися дві балістичні ракети і заміновані безпілотники.

Два вибухи сталося в центрі міста. Снаряди також розірвалися в житлових районах і місцевому ринку. Під удар також потрапила і міська жіноча в'язниця.

В результаті обстрілу загинули не менше 8 мирних жителів, 27 отримали поранення. Влада зазначає, що кількість жертв і постраждалих незакінчена, оскільки зруйновано кілька будівель і під їх уламками можуть перебувати люди.

Відзначається, що після першого ракетного удару на місця вибухів виїхали медики і рятувальники. Як тільки вони дісталися туди, їх атакував начинений вибухівкою дрон. В результаті понад 4 машин швидкої допомоги були знищені.