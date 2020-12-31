ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина осудила нападение на аэропорт в Йемене

Киев, Четверг 31 декабря 2020 15:34
Украина осудила нападение на аэропорт в Йемене
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Украины осудило нападение на аэропорт Адена. Украина рассматривает террористический акт как попытку покушения на членов легитимного правительства Йемена.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает пресс-служба ведомства.

"Рассматриваем этот террористический акт как попытку покушения на членов легитимного и международно признанного правительства Йемена. Нападение имеет целью подорвать усилия, в частности в рамках реализации Эр-Риядовского соглашения, по стабилизации безопасности, политической и гуманитарной ситуации в Йемене", - заявил он.

Также Министерство выразило соболезнования семьям погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Украина неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Йеменской Республики. Выражаем солидарность с новосформированным правительством и народом Йемена в их стремлении и усилиях для достижения долгожданного мира и согласия в стране", - отметил Николенко.

Напомним, 30 декабря аэропорт города Аден подвергся обстрелу во время прибытия самолета с новосформированным правительством Йемена. Министры в результате атаки не пострадали.

Жертвами обстрела йеменского аэропорта стали почти 30 человек. Еще десятки людей получили ранения. Также в результате обстрела погиб сотрудник Красного Креста.

Позже произошел взрыв у президентского дворца в Адене, где разместили правительство после обстрела аэропорта.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ЙеменобстрелМИД Украины

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь