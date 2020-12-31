Украина осудила нападение на аэропорт в Йемене

Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

Министерство иностранных дел Украины осудило нападение на аэропорт Адена. Украина рассматривает террористический акт как попытку покушения на членов легитимного правительства Йемена.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает пресс-служба ведомства.

"Рассматриваем этот террористический акт как попытку покушения на членов легитимного и международно признанного правительства Йемена. Нападение имеет целью подорвать усилия, в частности в рамках реализации Эр-Риядовского соглашения, по стабилизации безопасности, политической и гуманитарной ситуации в Йемене", - заявил он.

Также Министерство выразило соболезнования семьям погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Украина неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Йеменской Республики. Выражаем солидарность с новосформированным правительством и народом Йемена в их стремлении и усилиях для достижения долгожданного мира и согласия в стране", - отметил Николенко.

Напомним, 30 декабря аэропорт города Аден подвергся обстрелу во время прибытия самолета с новосформированным правительством Йемена. Министры в результате атаки не пострадали.

Жертвами обстрела йеменского аэропорта стали почти 30 человек. Еще десятки людей получили ранения. Также в результате обстрела погиб сотрудник Красного Креста.

Позже произошел взрыв у президентского дворца в Адене, где разместили правительство после обстрела аэропорта.