Йеменские хуситы предупредили о новых атаках по целям в Саудовской Аравии

Иран готовится к нанесению новых ударов по целям в Саудовской Аравии, о чем проинформировали иностранных дипломатов лидеры йеменских хуситов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщается, часть лидеров хуситов "подняла тревогу о возможной новой атаке после того, как попала под давление со стороны Ирана, требующего от них сыграть в этом свою роль". Однако такое заявление хуситов восприняли с долей скептицизма.

"США и Саудовская Аравия получили эту информацию от источников, которых информировали хуситы", - говорится в сообщении.

В связи с этим власти Саудовской Аравии активизировали меры безопасности.

Представитель хуситов Мохаммед Абдул Салам опроверг информацию, что предупреждение для иностранных дипломатов о потенциальных иранских атаках распространялось.

Вместе с тем, издание объясняет возможность утечки информации тем, что в руководстве хуситов возникли противоречия по поводу того, насколько серьезно следует полагаться на Иран.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Иран будет сбивать дроны, если они нарушат воздушное пространство страны. С таким сообщением выступил главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами. По его словам, Иран обладает одними из лучших возможностей для перехвата дронов.

Отметим, что в связи с нападением Соединенные Штаты ввели новые санкции против Ирана. Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Иран в причастности к нападению на НПЗ Саудовской Аравии. Помпео подчеркивал, что Вашингтон вместе с союзниками примет меры для обеспечения мировых рынков нефтью.

После этого стало известно, что Иран в ответ на действия США проведет военные учения с Россией и Китаем.