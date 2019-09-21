ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иран пригрозил сбивать беспилотники на своей территории

Новости » Общество    21.09.2019 - 20:59
Иран пригрозил сбивать беспилотники на своей территории
Фото: Хоссейн Салами (wikipedia)

В КСИР заявили, что будут сбивать любые БПЛА, если они будут нарушать воздушное пространство страны

Иран будет сбивать любые беспилотники, если они нарушат воздушное пространство страны. Об этом заявил главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами, передает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

"Если кто-то пересечет наши границы, мы ударим по ним", - заявил Салами.

По его словам, Иран обладает одними из лучших возможностей для перехвата дронов. Салами добавил, что любая страна, которая решит напасть на Иран, увидит, что ее территория станет "главным полем битвы".

Свое заявление Салами сделал на фоне произошедшего нападения на саудовский НПЗ Saudi Aramco. Ответственность за атаку при помощи десятка дронов взяли на себя хуситы из движения "Ансар Аллах".

В связи с нападением США ввели новые санкции против Ирана. Как писало РБК-Украина, госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в причастности к нападению на НПЗ Саудовской Аравии. Помпео подчеркивал, что Вашингтон вместе с союзниками примет меры для обеспечения мировых рынков нефтью.

После этого стало известно, что Иран в ответ на действия США проведет военные учения с Россией и Китаем.

Иран договорился об учениях с Россией из-за действий США США расширили санкции против Ирана после нападения на НПЗ Саудовской Аравии
Новости Украины Иран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь