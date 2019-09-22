ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Йеменские хуситы предупредили о новых атаках по целям в Саудовской Аравии

Новости » Происшествия    22.09.2019 - 12:16
Йеменские хуситы предупредили о новых атаках по целям в Саудовской Аравии
Фото: пожар на НПЗ в Саудовской Аравии (twitter.com)

Саудовская Аравия активизировала меры безопасности

Иран готовится к нанесению новых ударов по целям в Саудовской Аравии, о чем проинформировали иностранных дипломатов лидеры йеменских хуситов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщается, часть лидеров хуситов "подняла тревогу о возможной новой атаке после того, как попала под давление со стороны Ирана, требующего от них сыграть в этом свою роль". Однако такое заявление хуситов восприняли с долей скептицизма.

"США и Саудовская Аравия получили эту информацию от источников, которых информировали хуситы", - говорится в сообщении.

В связи с этим власти Саудовской Аравии активизировали меры безопасности.

Представитель хуситов Мохаммед Абдул Салам опроверг информацию, что предупреждение для иностранных дипломатов о потенциальных иранских атаках распространялось.

Вместе с тем, издание объясняет возможность утечки информации тем, что в руководстве хуситов возникли противоречия по поводу того, насколько серьезно следует полагаться на Иран.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Иран будет сбивать дроны, если они нарушат воздушное пространство страны. С таким сообщением выступил главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами. По его словам, Иран обладает одними из лучших возможностей для перехвата дронов.

Отметим, что в связи с нападением Соединенные Штаты ввели новые санкции против Ирана. Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Иран в причастности к нападению на НПЗ Саудовской Аравии. Помпео подчеркивал, что Вашингтон вместе с союзниками примет меры для обеспечения мировых рынков нефтью.

После этого стало известно, что Иран в ответ на действия США проведет военные учения с Россией и Китаем.

В Иране отреагировали на намерение США отправить войска на Ближний Восток США решили направить дополнительные войска в Саудовскую Аравию
Новости Украины Саудовская Аравияатака
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь