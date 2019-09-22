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Єменські хуситы попередили про нові атаки по цілям в Саудівській Аравії

Новини » Надзвичайні події    22.09.2019 - 12:16
Єменські хуситы попередили про нові атаки по цілям в Саудівській Аравії
Фото: пожежа на НПЗ у Саудівській Аравії (twitter.com)

Саудівська Аравія активізувала заходи безпеки

Іран готується завдати нових ударів по цілях в Саудівської Аравії, про що поінформували іноземних дипломатів лідери єменських хуситов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як повідомляється, частина лідерів хуситов "підняла тривогу про можливу нову атаку після того, як потрапила під тиск з боку Ірану, що вимагає від них відіграти в цьому свою роль". Однак така заява хуситов сприйняли з часткою скептицизму.

"США і Саудівська Аравія отримали цю інформацію від джерел, яких інформували хуситы", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим влада Саудівської Аравії активізували заходи безпеки.

Представник хуситов Мохамед Абдул Салам спростував інформацію, що попередження для іноземних дипломатів про потенційних іранських атаках поширювалося.

Разом з тим, видання пояснює можливість витоку інформації тим, що в керівництві хуситов виникли суперечності з приводу того, наскільки серйозно слід покладатися на Іран.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран буде збивати дрони, якщо вони порушать повітряний простір країни. З таким повідомленням виступив головнокомандувач Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоссейн Саламі. За його словами, Іран володіє одними з кращих можливостей для перехоплення дронов.

Зазначимо, що у зв'язку з нападом Сполучені Штати ввели нові санкції проти Ірану. Державний секретар США Майк Помпео звинуватив Іран у причетності до нападу на НПЗ Саудівської Аравії. Помпео підкреслював, що Вашингтон разом з союзниками вживе заходів для забезпечення світових ринків нафтою.

Після цього стало відомо, що Іран у відповідь на дії США проведе військові навчання з Росією і Китаєм.

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