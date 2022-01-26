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В Йемене обстреляли Минздрав. Массивный огонь привел к мощному взрыву

Автор: Анна Полисученко

В столице Йемена Сане продолжаются бомбардировки. Местные СМИ пишут, что был нанесен удар по Минздраву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ateobreaking.

Массивный огонь привел к мощнейшему взрыву.

Повстанцы-хуситы, поддерживающие Иран и контролирующие большую часть Йемена, ранее обвиняли в ударах Арабскую коалицию под руководством Саудовской Аравии.

Повстанцы из Йемена враждуют с ОАЭ и Саудовской Аравией, поскольку эти государства поддерживают йеменское правительство в гражданской войне с хуситами.

Недавно силы коалиции под руководством Саудовской Аравии нанесли авиаудар по аэропорту в столице Йемена Сане. Повстанцы удерживают аэропорт в течение нескольких лет.

Ранее мы писали, что США призывают к деэскалации в Йемене.

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Йемен