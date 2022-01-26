RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Ємені обстріляли МОЗ. Масивний вогонь призвів до потужного вибуху

Автор: Анна Полисученко

У столиці Ємену Сані тривають бомбардування. Місцеві ЗМІ пишуть, що було завдано удару по МОЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Ateobreaking.

Масивний вогонь призвів до потужного вибуху.

Повстанці-хусити, що підтримують Іран і контролюють більшу частину Ємену, раніше звинувачували в ударах Арабську коаліцію під керівництвом Саудівської Аравії.

Повстанці з Ємену ворогують з ОАЕ та Саудівською Аравією, оскільки ці держави підтримують Єменський уряд у громадянській війні з хуситами.

Нещодавно сили коаліції під керівництвом Саудівської Аравії завдали авіаудару по аеропорту в столиці Ємену Сані. Повстанці утримують аеропорт протягом декількох років.

Раніше ми писали, що США закликають до деескалації в Ємені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Йемен