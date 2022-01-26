У Ємені обстріляли МОЗ. Масивний вогонь призвів до потужного вибуху

Масивний вогонь призвів до потужного вибуху.

Повстанці-хусити, що підтримують Іран і контролюють більшу частину Ємену, раніше звинувачували в ударах Арабську коаліцію під керівництвом Саудівської Аравії.

Повстанці з Ємену ворогують з ОАЕ та Саудівською Аравією, оскільки ці держави підтримують Єменський уряд у громадянській війні з хуситами.

Нещодавно сили коаліції під керівництвом Саудівської Аравії завдали авіаудару по аеропорту в столиці Ємену Сані. Повстанці утримують аеропорт протягом декількох років.