У Ємені обстріляли МОЗ. Масивний вогонь призвів до потужного вибуху

У столиці Ємену Сані тривають бомбардування. Місцеві ЗМІ пишуть, що було завдано удару по МОЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Ateobreaking.
Масивний вогонь призвів до потужного вибуху.
Повстанці-хусити, що підтримують Іран і контролюють більшу частину Ємену, раніше звинувачували в ударах Арабську коаліцію під керівництвом Саудівської Аравії.
Повстанці з Ємену ворогують з ОАЕ та Саудівською Аравією, оскільки ці держави підтримують Єменський уряд у громадянській війні з хуситами.
Нещодавно сили коаліції під керівництвом Саудівської Аравії завдали авіаудару по аеропорту в столиці Ємену Сані. Повстанці утримують аеропорт протягом декількох років.
Раніше ми писали, що США закликають до деескалації в Ємені.