В Йемене боевики похитили пять сотрудников ООН

В провинции Абьян на юге Йемена группой вооруженных людей были похищены пятеро сотрудников одной из гуманитарных структур ООН. Вместе с ними в неизвестном направлении увезли и сопровождавших их сотрудников военной полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yemen News .

Официальные лица заявили, что сотрудники международной организации были похищены поздно вечером в пятницу, 11 февраля. Среди похищенных - четыре йеменца и иностранец.

Местные СМИ сообщили, что неизвестные боевики, предположительно являющиеся членами базирующегося в Йемене отделения Аль-Каиды, перехватили автомобиль ООН в районе Мудия к востоку от провинции Абьян.

Пока никто не взял на себя ответственность за похищение.

Представители ООН находились в провинции с рабочей поездкой для изучения гуманитарной ситуации в Абьяне.