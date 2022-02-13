ru ua
Вс, 13 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Йемене боевики похитили пять сотрудников ООН

Новина українською →
Йемен, Воскресенье 13 февраля 2022 01:31
В Йемене боевики похитили пять сотрудников ООН Фото: в Йемене боевики похитили пять сотрудников ООН (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В провинции Абьян на юге Йемена группой вооруженных людей были похищены пятеро сотрудников одной из гуманитарных структур ООН. Вместе с ними в неизвестном направлении увезли и сопровождавших их сотрудников военной полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yemen News.

Официальные лица заявили, что сотрудники международной организации были похищены поздно вечером в пятницу, 11 февраля. Среди похищенных - четыре йеменца и иностранец.

Местные СМИ сообщили, что неизвестные боевики, предположительно являющиеся членами базирующегося в Йемене отделения Аль-Каиды, перехватили автомобиль ООН в районе Мудия к востоку от провинции Абьян.

Пока никто не взял на себя ответственность за похищение.

Представители ООН находились в провинции с рабочей поездкой для изучения гуманитарной ситуации в Абьяне.

Ранее мы писали, что в Йемене обстреляли Минздрав. Массивный огонь привел к мощному взрыву.

Читайте РБК-Украина в Google News
Йемен
NEWS
Байден - Путину: США открыты к дипломатии, но готовы и к другим сценариям
Байден - Путину: США открыты к дипломатии, но готовы и к другим сценариям
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы