В Йемене боевики похитили пять сотрудников ООН
В провинции Абьян на юге Йемена группой вооруженных людей были похищены пятеро сотрудников одной из гуманитарных структур ООН. Вместе с ними в неизвестном направлении увезли и сопровождавших их сотрудников военной полиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yemen News.
Официальные лица заявили, что сотрудники международной организации были похищены поздно вечером в пятницу, 11 февраля. Среди похищенных - четыре йеменца и иностранец.
Местные СМИ сообщили, что неизвестные боевики, предположительно являющиеся членами базирующегося в Йемене отделения Аль-Каиды, перехватили автомобиль ООН в районе Мудия к востоку от провинции Абьян.
Пока никто не взял на себя ответственность за похищение.
Представители ООН находились в провинции с рабочей поездкой для изучения гуманитарной ситуации в Абьяне.
Ранее мы писали, что в Йемене обстреляли Минздрав. Массивный огонь привел к мощному взрыву.