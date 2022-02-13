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У Ємені бойовики викрали п'ять співробітників ООН

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Ємен, Неділя 13 лютого 2022 01:31
У Ємені бойовики викрали п'ять співробітників ООН Фото: у Ємені бойовики викрали п'ять співробітників ООН (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У провінції Абьян на півдні Ємену групою озброєних людей були викрадені п'ятеро співробітників однієї з гуманітарних структур ООН. Разом з ними в невідомому напрямку відвезли і співробітників військової поліції, які супроводжували їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yemen News.

Офіційні особи заявили, що співробітники міжнародної організації були викрадені пізно ввечері в п'ятницю, 11 лютого. Серед викрадених - чотири єменця та іноземець.

Місцеві ЗМІ повідомили, що невідомі бойовики, імовірно є членами відділення Аль-Каїди, що базується в Ємені, які перехопили автомобіль ООН в районі Мудія на схід від провінції Абьян.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за викрадення.

Представники ООН перебували в провінції з робочою поїздкою для вивчення гуманітарної ситуації в Абьяні.

Раніше ми писали, що у Ємені обстріляли МОЗ. Масивний вогонь призвів до потужного вибуху.

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