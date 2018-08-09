В Йемене арабская коалиция нанесла авиаудар по автобусу с детьми, погибли 20 человек

Еще 35 человек пострадали

В Йемене в результате авиаударов арабской коалиции по рынку и автобусу с детьми погибли по меньшей мере 20 человек, включая детей. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на повстанцев в Йемене.

Также в результате авиаударов пострадало 35 человек.

Как сообщает издание, старейшины обвинили коалицию под руководством Саудовской Аравии в атаках в йеменской провинции Санаа, которая контролируется повстанцами Хути.

В свою очередь повстанческий канал Al Masirah TV сообщает, что в результате нападения погибли 39 человек и 51 было ранено. Среди них преимущественно дети.

Напомним, что ранее в результате авиаударов в Йемене погибло 55 человек.

Кроме того, по данным Минздрава повстанцев, ранения получили по меньшей мере 124 человека. Авиаудары были нанесены по городскому госпиталю и рыболовецком порту.

Напомним, как писало РБК-Украина ранее, минимум 20 человек погибли в результате воздушного удара у входа в больницу в городе Ходейда в Йемене.