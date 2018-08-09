У Ємені арабська коаліція завдала авіаудару по автобусу з дітьми, загинули 20 людей

Ще 35 людей постраждали

В Ємені внаслідок авіаударів арабської коаліції по ринку та автобусу з дітьми загинуло щонайменше 20 людей, включаючи дітей. Про це повідомляє Daily Sabah із посиланням на повстанців у Ємені.

Також в результаті авіаударів постраждало 35 осіб.

Як повідомляє видання, старійшини звинуватили коаліцію під керівництвом Саудівської Аравії в атаках у єменській провінції Санаа, яка контролюється повстанцями Хуті.

У свою чергу повстанське телебачення Al Masirah TV повідомляє, що в результаті нападу загинуло 39 осіб та 51 був поранений. Серед них переважно діти.

Нагадаємо, що у результаті авіаударів у Ємені загинуло 55 людей.

Крім того, за даними МОЗ повстанців, поранення отримали щонайменше 124 людини. Авіаудари буди завдані по міському госпіталю та риболовецькому порту.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, щонайменше 20 людей загинули в результаті повітряного удару біля входу в лікарню у місті Ходейда в Ємені.