Число погибших в результате авиаударов в Йемене возросло до 55 человек, - Aljazeera

По меньшей мере 124 человека были ранены

Число погибших в результате авиаударов по йеменскому порту в Красном море возросло до 55 человек. Об этом сообщает издание Aljazeera, ссылаясь на заявление министерства здравоохранения повстанцев-хуситов.

Среди погибших - женщины и дети.

"По меньшей мере 55 человек, в т. ч. женщины и дети, были убиты в йеменском порту в Ходейде в Красном море в результате авиаударов альянса Саудовской Аравии с Объединенными Арабскими Эмиратами в борьбе с повстанцами Хути", - отмечает издание.

Кроме того, по данным Минздрава повстанцев, ранения получили по меньшей мере 124 человека.

Подчеркивается, что авиаудары буди нанесены по городскому госпиталю и рыболовному порту.

Издание отмечает, что местные органы не справляются с большим количеством жертв, а водители машин скорой помощи опасаются перевозить раненых в Сани или другие провинции из-за вероятности стать следующей целью авиаударов.

Напомним, как писало РБК-Украина ранее, по меньшей мере 20 человек погибли в результате воздушного удара у входа в больницу в городе Ходейда в Йемене.

Украина поддерживает единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность Йеменской Республики.