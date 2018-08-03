В результате ударов по Ходейде погибли 20 человек

Около 20 человек погибли в результате воздушного удара в портовом городе Йемена

По меньшей мере 20 человек погибли в результате воздушного удара у входа в больницу в портовом городе Йемена, расположенном в городе Ходейда. Об этом сообщает AFP.

"Число людей, убитых в результате двух нападений, достигло 20", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на прошлой неделе на острове Ходейда снова произошли удары. Воздушным налетом был поражен главный госпиталь Аль-Тавры Ходейды, один из самых загруженных медицинских учреждений в пострадавшем от конфликта Йемене.

Вместе с тем, международный комитет Красного Креста (МККК) в Йемене заявил, что они отправили материалы, достаточные для лечения 50 тяжелораненых людей.

Отметим, 13 июня Саудовская Аравия и ее союзники в проправительственной коалиции начали крупное наступление, чтобы вернуть Ходейду.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина поддерживает единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность Йеменской Республики, а также усилия легитимного и международно признанного Президента Абд Раббо Мансура Гади.