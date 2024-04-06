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Йдуть жорстокі бої, але Часів Яр залишається під контролем ЗСУ, - Сирський

Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Місто Часів Яр Донецької області, попри жорстокі бої на схід від міста, залишається під контролем українських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Так, за його словами, найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ. 

"Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі", - констатував генерал.

Де найбільш складна обстановка

Сирський зазначив, що особливо складна обстановка склалася:

  • на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки;
  • на Авдіївському - в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського; 
  • на Новопавлівському - в районі Новомихайлівки. 

Ситуація в районі Часового Яру

Наприкінці лютого 2024 року повідомлялося, що російські війська зробили спробу наступу на лінії "Часів Яр - Хромово - Бахмут". Ворог відступив через втрату великої кількості броньованої техніки. На даний момент навряд чи, як писало РБК-Україна, Часовому Яру найближчим часом загрожує окупація чи оточення.

На початку січня 2024 року окупанти розвинули наступ у районах Бахмута та Богданівки, що, на думку експертів, свідчило про їхню мету захопити населений пункт Часів Яр.

Вже в середині січня стало відомо, що Росія стягнула в район Бахмута 80 тисяч військ. При цьому, як казали експерти, навряд чи окупанти вдарять усім цим угрупуванням по Часовому Яру, але це може стати підготовкою для атаки на Слов'янськ і Краматорськ одразу з трьох напрямків.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року РБК-Україна писало про те, що російські окупанти продовжують зосереджувати свої сили в районі Бахмута та Кліщіївки. Їхня мета очевидна - наступ на Часів Яр.

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