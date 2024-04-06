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Идут жестокие бои, но Часов Яр остается под контролем ВСУ, - Сырский

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Город Часов Яр Донецкой области, несмотря на жестокие бои восточнее города, остается под контролем украинских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Так, по его словам, наиболее жесткие бои на сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часов Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск.

"Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу", - констатировал генерал.

Где наиболее сложная обстановка

Сырский отметил, что особо сложная обстановка сложилась:

  • на Бахмутском направлении в районах восточнее Часов Яра и Клещиевки;
  • на Авдеевском - в районах Бердичев, Орловки, Водяного, Первомайского;
  • на Новопавловском - в районе Новомихайловки.

Ситуация в районе Часов Яра

В конце февраля 2024 года сообщалось, что российские войска предприняли попытку наступления на линии "Часов Яр - Хромово - Бахмут". Враг отступил из-за потери большого количества бронированной техники. На данный момент вряд ли, как писало РБК-Украина, Часов Яру в Донецкой области в ближайшее время грозит оккупация или окружение.

В начале января 2024 года оккупанты развили наступление в районах Бахмута и Богдановки, что, по мнению экспертов свидетельствовало об их цели захватить населенный пункт Часов Яр.

Уже в середине января стало известно, что Россия стянула в район Бахмута 80 тысяч войск. При этом, как говорили эксперты, вряд ли оккупанты ударят всей этой группировкой по Часов Яру, но это может стать подготовкой для атаки на Славянск и Краматорск сразу с трех направлений.

Напомним, что в конце декабря 2023 года РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты продолжают сосредоточивать свои силы в районе Бахмута и Клещиевки. Их цель очевидна - наступление на Часов Яр.

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