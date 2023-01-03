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Йдуть морози. Військові допускають активізацію важкої техніки росіян на сході

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Донбас, Вівторок 03 січня 2023 15:35
Йдуть морози. Військові допускають активізацію важкої техніки росіян на сході Фото: Сергій Черtватий, речник Східного угруповання військ ЗСУ (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Марія Кучерявець

З настанням морозів російські війська можуть активізувати використання важкої техніки на фронті. Втім, ініціативу можуть перехопити й наші захисники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Наразі ми по динаміці втрат ми бачимо, що зараз різка амплітуда росту в живій силі і мінімально в техніці. Тому що не можуть вони по такому в'язкому ґрунту використовувати її. Коли вдарять морози і підмерзне ґрунт, в обох сторін з'явиться можливість використання ударної техніки", - сказав Череватий.

За його словами, йдеться про використання танків, БМП та БТР, але в залежності від того, наскільки промерзне ґрунт.

"І тут хто як скористається ініціативою. Звичайно, наші командувачі показували попередні рази, що ми перегравали в таких штабних іграх росіян і краще враховували всі аспекти театру бойових дій і я вірю, що цього разу буде так само", - підсумував Череватий.

Зазначимо, що різке зниження температури синоптики прогнозують на Різдво. Місцями мороз може вдарити до -16.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи вплине зима на ситуацію на фронті.

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