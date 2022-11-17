Експерт пояснив, чи вплине зима на ситуацію на фронті
Зима може дещо сповільнити хід бойових дій на фронті, якщо цьому сприятимуть погодні умови. Проте українські бійці готові до боїв взимку.
Про це у коментарі для РБК-Україна розповів радник Міноборони, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.
Експерт пояснив, що у наших кліматичних та географічних умовах осінь та весна є найгіршими сезонами для просування армії. Оскільки на півдні через дощі ґрунт перетворюється в багнюку. Це своєю чергою знижує темпи просування будь-яких підрозділів.
"Якщо ми говоримо про зиму, зокрема якщо вона малосніжна, але морозна, то можна застосовувати всю цю бронетехніку. Вона має певні особливості в мастилах, присадках, тобто потрібне спеціальне обслуговування цієї техніки в морози. Але до цього всього наша армія готова", - пояснив Кузан.
Він також нагадав, що підрозділи ЗСУ мають досвід бойових дій з 2014 року у зимових умовах на відміну від російської армії.
"Їхні більш досвідчені підрозділи, що раніше воювали на території України взимку - 1-й та 2-й армійські корпуси так званих "ЛДНР" - зазнали величезних втрат у боях. Тобто там уже змінилося багато особового складу від початку війни, адже цими корпусами постійно затикали прогалини", - підкреслив експерт.
Кузан наголосив, що забезпечення української армії налагоджене краще. Мова йде про теплий одяг, спорядження та спальники. Також деморалізовані росіяни мають проблеми з медициною.
"Плюс, у них проблема з медичним обслуговуванням та з лікарськими препаратами. Якщо солдат недоотримує харчування, якщо він хворий, якщо він нормально не утеплений - ніякої термобілизни у них, звичайно ж, немає - це солдат з низьким бойовим духом і поганим здоров’ям. Це ті фактори, які грають нам на користь. Тому взимку ми будемо почуватися набагато більш впевнено, ніж вони на своїх позиціях", - додав експерт.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, куди росіяни можуть направити виведені з Херсона війська.
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