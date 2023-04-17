"Йдемо в зачистку". Військові РФ готові вбивати українських жінок та дітей (перехоплення)
Російським військовим наказують вбивати українських жінок та дітей, і окупанти до цього готові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.
"Нам треба вбивати неповнолітніх, жінок, усіх. Прикинь? Знищення повне відразу, взагалі просто: "стріляйте, нах *й". Я готовий, але я, чесно кажучи, подох*їв. Нам усе пояснили: чотирнадцяти, вісімнадцяти, дівчина, пох*й - просто наповал. Ідемо в зачистку", - розповів своїй дружині російський військовий, якого відправили в Україну у грудні 2022 року.
Його дружина зовсім не дивується новині про звірячі вбивства, скоєні чоловіком, і навпаки, виправдовує дії окупантів.
"Ну що робити? Ти сам розумієш.. Пам'ятаєш, ми коли були вдома, дивилися новини, з тобою говорили на цю тему. Хто був мирний - усі виїхали", - сказала вона.
В СБУ підкреслили, що українські захисники зі свого боку докладають максимум зусиль, щоб окупанти "поїхали додому якомога швидше і виключно в чорних пакетах", а сама служба робить все, щоб притягнути всіх російських воєнних злочинців до відповідальності.
Повідомляється, що наразі слідчі СБУ розслідують понад 34 тисячі проваджень за статтею 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у мережі оприлюднили відео з зізнаннями в'язнів із ПВК "Вагнера", де вони розповідають про масові вбивства українських дітей. В Офісі президента вже відреагували й пообіцяли знайти кожного вбивцю.
Також раніше ми писали, що російський окупант зізнався своїй дружині, що на захопленій території України він вбивав дітей. Вона від таких зізнань залишилась в шоці.
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