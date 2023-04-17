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"Идем в зачистку". Военные РФ готовы убивать украинских женщин и детей (перехват)

Новина українською →
Понедельник 17 апреля 2023 17:03
"Идем в зачистку". Военные РФ готовы убивать украинских женщин и детей (перехват) Фото: военные РФ готовы убивать украинских женщин и детей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российским военным приказывают убивать украинских женщин и детей, и оккупанты к этому готовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"Нам надо убивать несовершеннолетних, женщин, всех. Прикинь? Уничтожение полное сразу, вообще просто: "стреляйте, нах*й". Я готов, но я, честно говоря, подох*ел. Нам все объяснили: четырнадцати, восемнадцати, девушка, пох*й - просто наповал. Идем в зачистку", - рассказал своей жене российский военный, которого отправили в Украину в декабре 2022 года.

Его жена совсем не удивляется новости о зверских убийствах, совершенных мужем, и наоборот, оправдывает действия оккупантов.

"Ну что делать? Ты сам понимаешь... Помнишь, мы когда были дома, смотрели новости, с тобой говорили на эту тему. Кто был мирный - все уехали", - сказала она.

В СБУ подчеркнули, что украинские защитники со своей стороны прилагают максимум усилий, чтобы оккупанты "уехали домой как можно быстрее и исключительно в черных пакетах", а сама служба делает все, чтобы привлечь всех российских военных преступников к ответственности.

Сообщается, что в настоящее время следователи СБУ расследуют более 34 тысяч производств по статье 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в сети обнародовали видео с признаниями узников из ЧВК "Вагнера", где они рассказывают о массовых убийствах украинских детей. В офисе президента уже отреагировали и пообещали найти каждого убийцу.

Также ранее мы писали, что российский оккупант признался своей жене, что на захваченной территории Украины он убивал детей. Она от таких признаний осталась в шоке.

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