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"Йдемо вперед". На Таврійському напрямку за добу ЗСУ знешкодили понад дві роти окупантів

Фото: Військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Військові Збройних сил України за останню добу знешкодили понад 2 роти росіян на Таврійському напрямку. Також захисникам вдалося знищити ворожі танк та БМП.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Йдемо вперед. На Таврійському напрямку рух Сил оборони триває. Ворог знищується", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1179 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено 17 одиниць військової техніки противника. Зокрема:

  • Танк;
  • БМП;
  • 2 БПЛА "Zala", БПЛА "Supercam";
  • Самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація";
  • Станція РЕБ;
  • Комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М";
  • Автомобільна техніка.

Тарнавський додав, що також було знищено 9 складів боєприпасів ворога.

Втрати РФ та просування ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ сьогодні повідомив, що Сили оборони України минулої доби ліквідували ще 440 російських окупантів. Таким чином з початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила близько 234 480 одиниць своєї живої сили.

Також українські військові на Бахмутському напрямку продовжують знищувати ворога. Використовуючи "Стугну" вони підбили ворожі МТЛБ та пікап з окупантами.

Генеральний штаб ЗСУ зазначив, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах.

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