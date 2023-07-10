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"Идем вперед". На Таврическом направлении за сутки ВСУ обезвредили более двух рот оккупантов

Фото: Военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Военные Вооруженных сил Украины за последние сутки обезвредили более 2 роты россиян на Таврическом направлении. Также защитникам удалось уничтожить вражеские танк и БМП.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Идем вперед. На Таврическом направлении движение Сил обороны продолжается. Враг уничтожается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1179 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 17 единиц военной техники противника. В частности:

  • Танк;
  • БМП;
  • 2 БПЛА "Zala", БПЛА "Supercam";
  • Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация";
  • Станция РЭБ;
  • Комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М";
  • Автомобильная техника.

Тарнавский добавил, что также были уничтожены 9 складов боеприпасов врага.

Потери РФ и продвижение ВСУ

Генеральный штаб ВСУ сегодня сообщил, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 440 российских оккупантов. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла около 234 480 единиц своей живой силы.

Также украинские военные в Бахмутском направлении продолжают уничтожать врага. Используя "Стугну" они подвели вражеские МТЛБ и пикап с оккупантами.

Генеральный штаб ВСУ отметил, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.

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