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Сирський показав, як ЗСУ в районі Бахмута знищили ворожі МТЛБ і пікап (відео)

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Бахмутський район, Понеділок 10 липня 2023 19:39
Сирський показав, як ЗСУ в районі Бахмута знищили ворожі МТЛБ і пікап (відео) Фото: Військовий (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові на Бахмутському напрямку продовжують знищувати ворога. Використовуючи "Стугну" вони підбили ворожі МТЛБ та пікап з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Бахмутський напрямок. Вдала робота одного з "протитанкових" розрахунків 30-ї ОМБр", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спочатку бійці спалили зі "Стугни-П" ворожий пікап з особовим складом росіян і боєприпасами. А згодом, на іншій позиції, воїни побачили ворожий МТЛБ і також перетворили його на брухт.

"Це був гарний подарунок від армійців для командира відділення, який напередодні святкував день народження", - додав Сирський.

Ситуація біля Бахмута Донецької області

Раніше Сирський розповідав, що ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. Зокрема, сили оборони продовжують витісняти ворога біля Кліщіївки.

Сьогодні командувач Сухопутних сил ЗСУ заявив, що у Бахмуті, де точаться важкі бої, російські окупанти перебувають у пастці, а українські військові беруть місто під вогневий контроль.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ЗСУ минулого тижня звільнили 4 кв. км землі. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку становить 24 кв. км.

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