"Йдемо вперед". На Таврійському напрямку за добу ЗСУ знешкодили понад дві роти окупантів
Військові Збройних сил України за останню добу знешкодили понад 2 роти росіян на Таврійському напрямку. Також захисникам вдалося знищити ворожі танк та БМП.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
"Йдемо вперед. На Таврійському напрямку рух Сил оборони триває. Ворог знищується", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1179 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено 17 одиниць військової техніки противника. Зокрема:
- Танк;
- БМП;
- 2 БПЛА "Zala", БПЛА "Supercam";
- Самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація";
- Станція РЕБ;
- Комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М";
- Автомобільна техніка.
Тарнавський додав, що також було знищено 9 складів боєприпасів ворога.
Втрати РФ та просування ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ сьогодні повідомив, що Сили оборони України минулої доби ліквідували ще 440 російських окупантів. Таким чином з початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила близько 234 480 одиниць своєї живої сили.
Також українські військові на Бахмутському напрямку продовжують знищувати ворога. Використовуючи "Стугну" вони підбили ворожі МТЛБ та пікап з окупантами.
Генеральний штаб ЗСУ зазначив, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах.
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