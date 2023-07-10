"Идем вперед". На Таврическом направлении за сутки ВСУ обезвредили более двух рот оккупантов
Военные Вооруженных сил Украины за последние сутки обезвредили более 2 роты россиян на Таврическом направлении. Также защитникам удалось уничтожить вражеские танк и БМП.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"Идем вперед. На Таврическом направлении движение Сил обороны продолжается. Враг уничтожается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1179 огневых задач.
За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 17 единиц военной техники противника. В частности:
- Танк;
- БМП;
- 2 БПЛА "Zala", БПЛА "Supercam";
- Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация";
- Станция РЭБ;
- Комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М";
- Автомобильная техника.
Тарнавский добавил, что также были уничтожены 9 складов боеприпасов врага.
Потери РФ и продвижение ВСУ
Генеральный штаб ВСУ сегодня сообщил, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 440 российских оккупантов. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла около 234 480 единиц своей живой силы.
Также украинские военные в Бахмутском направлении продолжают уничтожать врага. Используя "Стугну" они подвели вражеские МТЛБ и пикап с оккупантами.
Генеральный штаб ВСУ отметил, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.
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