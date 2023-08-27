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Йде встановленим коридором. В Україні підтвердили вихід другого судна з Одеси

Фото: друге судно йде тимчасовим коридором (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Друге з заблокованих через війну суден вийшло з Одеського порту та йде тимчасовим коридором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство відновлення України.

За даними міністерства, балкер PRIMUS сінгапурського оператора під прапором Ліберії вийшов з порту Одеса і рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України.

В міністерстві повідомили, що судно перебувало в порту з 20 лютого 2022 року з металопродукцією для країн Африки. 

Це друге судно, яке скористалось тимчасовим коридором для цивільних суден. 

Нагадаємо, керівник проєкту "Інституту Чорноморських Стратегічних досліджень" Андрій Клименко ще вчора повідомив, що з порту Одеси вийшов балкер PRIMUS

Що цьому передувало

У липня Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Як повідомлялося, нещодавно Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден. Проте ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

Як відомо, 16 серпня з порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди".

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