Все йде за планом? Росія стягує до лінії фронту рідкісні "Гради", - партизани

"Наш агент зафіксував розвантаження 9К55 "Град-1" з вантажних вагонів відкритого типу на Ж/Д станції "Євпаторія-товарна", - йдеться в повідомленні.

Пізніше, як уточнюють партизани, була зафіксована підготовка до транспортування реактивних систем до лінії фронту.

Росія стягує до лінії фронту рідкісні "Гради" (t.me/atesh_ua)

Що відомо про "Град-1" і про що говорить таке перекидання?

Як кажуть в "Атеші", всього "Град-1" було випущено не більше 600 екземплярів з 1976 року. Партизани вважають, що завдяки систематичному знищенню українськими силами нових екземплярів реактивних систем залпового вогню окупантів російське командування зважилося на залучення до бойових дій рідкісних представників сімейства "Град".

"Все це вказує на нездатність російського ВПК вести тривалі бойові дії", - констатують в "Атеш".

Ситуація у Криму

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

Раніше партизани пробралися на оборонні рубежі біля Феодосії, які будують окупанти, боячись контрнаступу ЗСУ. Вони знайшли секретні позиції та вогневі точки.

Після удару по штабу Чорноморського флоту РФ росіяни бояться перекидати військові катери морем. Тому обрали інший спосіб - перевозять їх на вантажівках.