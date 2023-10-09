Все идет по плану? Россия стягивает к линии фронта редкие "Грады", - партизаны

"Наш агент зафиксировал разгрузку 9К55 "Град-1" с грузовых вагонов открытого типа на Ж/Д станции "Евпатория-товарная", - говорится в сообщении.

Позже, как уточняют партизаны, была зафиксирована подготовка к транспортировке реактивных систем к линии фронта.

Россия стягивает к линии фронта редкие "Грады" (t.me/atesh_ua)

Что известно о "Град-1" и о чем говорит такая переброска?

Как говорят в "Атеш", всего "Град-1" было выпущено не больше 600 экземпляров с 1976 года. Партизаны считают, что благодаря систематическому уничтожению украинскими силами новых экземпляров реактивных систем залпового огня оккупантов, российское командование решилось на привлечение к боевым действиям более редких представителей семейства "Град".

"Все это указывает на неспособность российского ВПК вести продолжительные боевые действия", - констатируют в "Атеш".

Ситуация в Крыму

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.

Ранее партизаны пробрались на оборонные рубежи возле Феодосии, которые вовсю строят оккупанты, боясь контранаступления ВСУ. Они нашли секретные позиции и огневые точки.

После удара по штабу Черноморского флота РФ россияне боятся перебрасывать военные катера по морю. Поэтому выбрали другой способ - перевозят их на грузовиках.