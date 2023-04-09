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Все йде за планом? У Бєлгородській області РФ з'явилися пам'ятки на випадок евакуації

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Росія, Неділя 09 квітня 2023 12:39
Все йде за планом? У Бєлгородській області РФ з'явилися пам'ятки на випадок евакуації Фото: у Бєлгородській області РФ з'явилися пам'ятки на випадок евакуації (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У прикордонних селах Бєлгородської області РФ повсюдно вивісили інструкції у разі евакуації. Місцевих жителів просять сповістити родичів, взяти тривожну валізку і виїхати в безпечний район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.

Згідно з пам'яткою, при отриманні сигналу про евакуацію мешканці сіл мають сповістити родичів, зібрати "тривожну валізку", відключити електроприлади, воду та газ вдома та прибути на евакуаційний пункт для подальшого від'їзду до безпечного району.

Також у пам'ятці описано, що потрібно покласти в "тривожну валізку". З усіх питань пропонується дзвонити за номером 112.

При цьому в Telegram-каналі не уточнюють, хто саме розклеює рекомендації.

Як повідомлялось, буквально 9 квітня у Бєлгородській області заявили про те, що село Вознесенівка Шебекинського міського округу нібито потрапило під обстріл.

Нагадаємо, нещодавно в Бєлгородській області заявили про нібито збиття безпілотника, уламки якого впали на територію житлового будинку.

Додамо, перед цим у російській Бєлгородській області місцева влада заявила про роботу ППО, а також про нібито збиття кількох ракет.

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