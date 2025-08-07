"Йде діалог". У НБУ заінтригували заявою щодо роботи Revolut в Україні

Revolut в Європі та в Україні

У лютому 2025 року НБУ в офіційному коментарі заявив, що литовський Revolut Bank UAB не має права на ведення банківської діяльності на території України і не отримував жодних дозволів НБУ.

До того компанія Revolut заявила про видачу дебетових карток для українців і почала співпрацювати з "Дією", щоб була можливість пройти реєстрацію. Revolut став першим іноземним банком, який інтегрував шеринг документів через "Дію" для ідентифікації користувачів.

Revolut - фінансово-технологічна компанія, яка пропонує банківські послуги. Була заснована 2015 року росіянином Миколою Сторонським та українцем Владом Яценком.

У грудні 2018 року Revolut отримав ліцензію банку Challenger від Європейського центрального банку за сприяння Банку Литви, дозволивши приймати депозити та пропонувати споживчі кредити, але не надавати інвестиційні послуги. У той же час ліцензія Інституту електронних грошей також була видана Банком Литви.