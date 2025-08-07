"Идет диалог". В НБУ заинтриговали заявлением о работе Revolut в Украине

НБУ и финтех-компания Revolut, которая намеревалась выйти на украинский рынок, ведут диалог о возможности ее работы в Украине.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
Избегая деталей, Пышный отметил, что любые финансовые или платежные услуги, которые предоставляются в пределах зоны ответственности НБУ, должны пройти соответствующую авторизацию и процедуру лицензирования.
"Я отмечу, что компания Revolut абсолютно воспринимает позицию Национального банка в этом вопросе. Между нашими командами происходит соответствующий надзорный диалог. Я не буду вдаваться в детали его течения, но могу сказать, что работа продолжается, и я пока не вижу каких-то тревожных сигналов", - добавил он.
Глава НБУ отметил, что сейчас есть общее понимание того, что, работая в рамках мандата Национального банка, любой участник рынка должен пройти все необходимые лицензионные процедуры, получить лицензионные одобрения и соблюдать законодательство, в том числе и о защите прав потребителей.
"Давайте дадим нашим командам возможность должным образом отработать", - резюмировал Пышный.
В феврале 2025 года НБУ в официальном комментарии заявил, что литовский Revolut Bank UAB не имеет права на ведение банковской деятельности на территории Украины и не получал никаких разрешений НБУ.
До того компания Revolut заявила о выдаче дебетовых карт для украинцев и начала сотрудничать с "Дією", чтобы была возможность пройти регистрацию. Revolut стал первым иностранным банком, который интегрировал шеринг документов через "Дію" для идентификации пользователей.
Revolut - финансово-технологическая компания, которая предлагает банковские услуги. Была основана в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко.
В декабре 2018 года Revolut получил лицензию банка Challenger от Европейского центрального банка при содействии Банка Литвы, позволив принимать депозиты и предлагать потребительские кредиты, но не предоставлять инвестиционные услуги. В то же время лицензия Института электронных денег также была выдана Банком Литвы.