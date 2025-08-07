"Идет диалог". В НБУ заинтриговали заявлением о работе Revolut в Украине

Revolut в Европе и в Украине

В феврале 2025 года НБУ в официальном комментарии заявил, что литовский Revolut Bank UAB не имеет права на ведение банковской деятельности на территории Украины и не получал никаких разрешений НБУ.

До того компания Revolut заявила о выдаче дебетовых карт для украинцев и начала сотрудничать с "Дією", чтобы была возможность пройти регистрацию. Revolut стал первым иностранным банком, который интегрировал шеринг документов через "Дію" для идентификации пользователей.

Revolut - финансово-технологическая компания, которая предлагает банковские услуги. Была основана в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко.

В декабре 2018 года Revolut получил лицензию банка Challenger от Европейского центрального банка при содействии Банка Литвы, позволив принимать депозиты и предлагать потребительские кредиты, но не предоставлять инвестиционные услуги. В то же время лицензия Института электронных денег также была выдана Банком Литвы.