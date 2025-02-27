Банк Revolut не може працювати в Україні. НБУ каже, що ліцензії не видавав

Литовський Revolut Bank UAB не має права на ведення банківської діяльності на території України. Він не отримував жодних дозволів НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на коментар НБУ щодо офіційної заяви компанії Revolut щодо виходу на український банківський ринок.

За даними НБУ, Revolut Bank UAB - це іноземний банк, зареєстрований у Литві, який надає фінансові послуги на основі ліцензії, що дозволяє йому працювати в країнах Європейського Союзу.

Водночас єдиними допустимими формами ведення банківської діяльності на території України є утворення філії іноземного банку або отримання банківської ліцензії в Україні. Будь-яка з цих форм потребує дозволу НБУ.

"На сьогодні Revolut Bank UAB не отримував жодних ліцензій або дозволів від Національного банку України, не подавав відповідних заявок і не проходить процедуру ліцензування діяльності", - пояснили в НБУ.

У НБУ заявили, що підтримують відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій, але вважають за доцільне наголосити, що всі учасники ринку повинні діяти в межах законодавчих та регуляторних вимог.

Також НБУ звертає увагу українських громадян, що норми законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів Revolut.

"З огляду на сформовану позицію та в межах наданих законодавством повноважень Національний банк України підкреслює, що діятиме в межах визначеного законодавством пруденційного мандату та вживатиме усіх необхідних заходів, спрямованих на забезпечення стабільності банківської системи України, реагування на порушення законодавства задля захисту інтересів вкладників і клієнтів банків", - додали в НБУ.