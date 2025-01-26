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Там йде бій. В ОСУВ "Хортиця" заперечили втрату Великої Новосілки

Фото: воїни ЗСУ уникнули оточення (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні вечері російські ЗМІ стали писати, що нібито армія РФ захопила Велику Новосілки в Донецькій області. Однак бій ще триває.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Там йде бій, там ще є українські війська та позиції. Вони нищать росіян та російську техніку. Уточнювати, де вони там, я говорити не можу, бо це поставить під загрозу операцію... Можу сказати лише, що бій там зараз триває", - заявив військовий.

Він додав, що згідно з його інформацією, українські війська в оточенні не перебувають. Цього вдалося уникнути.

Нагадаємо, сьогодні Віктор Трегубов інформував, що російські війська дійшли до стадіону "Колос" у Великій Новосілці, встановивши там триколор.

"Росіяни там фіксуються з учора, але це, скажімо так, не зовсім центр. Вони поставили прапор на котельні за стадіоном "Колос"", - уточнив речник.

Також ми писали, що у 110-ої ОМБр вважають, що попри захід ворога у Велику Новосілку, окупанти не зможуть продовжувати наступ з селища. Вся справа у географічній перепоні, а саме - річці Мокрі Яли.

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