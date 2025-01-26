Там йде бій. В ОСУВ "Хортиця" заперечили втрату Великої Новосілки

"Там йде бій, там ще є українські війська та позиції. Вони нищать росіян та російську техніку. Уточнювати, де вони там, я говорити не можу, бо це поставить під загрозу операцію... Можу сказати лише, що бій там зараз триває", - заявив військовий.

Він додав, що згідно з його інформацією, українські війська в оточенні не перебувають. Цього вдалося уникнути.