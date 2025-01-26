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Росіяни просунулись до центру Великої Новосілки? Що кажуть Сили оборони

Велика Новосілка, Неділя 26 січня 2025 11:15
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Росіяни просунулись до центру Великої Новосілки? Що кажуть Сили оборони Фото: у ЗСУ підтвердили, що росіяни дійшли до стадіону "Колос" у Великій Новосілці (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська дійшли до стадіону "Колос" у Великій Новосілці Донецької області. Окупанти встановили там триколор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

"Росіяни там фіксуються з учора, але це, скажімо так, не зовсім центр. Вони поставили прапор на котельні за стадіоном "Колос"", - сказав речник.

Він додав, що не може коментувати переміщення українських військ у районі Великої Новосілки, оскільки це може поставити під загрозу оборонну операцію.

"Ситуація перебуває на постійному нагляді і ОСУВ "Хортиця", і нашого штабу. Робиться усе, щоб вирівняти ситуацію", - додав Трегубов.
Росіяни просунулись до центру Великої Новосілки? Що кажуть Сили оборони
deepstatemap.live

Варто додати, що сервіс Deep State ввечері 26 січня повідомив про посування росіян у Великій Новосілці. На мапі помітно, що окупаційні війська просунулися до центру населеного пункту та за нього.

Ситуація у Великій Новосілці

У селищі Велика Новосілка Донецької області точаться важка бої. Ситуація загострилася протягом останніх днів.

Раніше в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що є загроза оперативного оточення військ у Великій Новосілці. Як повідомила 110 ОМБр, яка воює на цьому напрямку, станом на 26 січня загрози оточення підрозділів немає.

У бригаді також зазначають, що попри бої у Великій Новосілці, просування ворога далі може сповільнитися через географічний бар'єр. Річка Мокрі Яли, яка створювала проблеми для забезпечення українських підрозділів, тепер стала перепоною для просування противника.

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