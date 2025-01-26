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Там идет бой. В ОСГВ "Хортица" отрицают потерю Великой Новоселки

Фото: воины ВСУ избежали окружения (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня вечером российские СМИ стали писать, что якобы армия РФ захватила Большую Новоселку в Донецкой области. Однако бой еще продолжается.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Там идет бой, там еще есть украинские войска и позиции. Они уничтожают россиян и российскую технику. Уточнять, где они там, я говорить не могу, потому что это поставит под угрозу операцию... Могу сказать только, что бой там сейчас продолжается", - заявил военный.

Он добавил, что согласно его информации, украинские войска в окружении не находятся. Этого удалось избежать.

Напомним, сегодня Виктор Трегубов информировал, что российские войска дошли до стадиона "Колос" в Великой Новоселке, установив там триколор.

"Россияне там фиксируются со вчерашнего дня, но это, скажем так, не совсем центр. Они поставили флаг на котельной за стадионом "Колос"", - уточнил спикер.

Также мы писали, что в 110-й ОМБр считают, что несмотря на заход врага в Великую Новоселку, оккупанты не смогут продолжать наступление из поселка. Все дело в географической преграде, а именно - реке Мокрые Ялы.

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