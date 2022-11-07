Йде активна оборона, однак ворога відтісняємо, - Маляр описала ситуацію на фронті

Динаміка війни на півдні та сході України постійно змінюється. Наразі наші воїни перебувають в активній обороні, однак на окремих ділянках продовжують відтісняти ворога.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.
"Сьогодні на півдні триває активна оборона, так само як і на сході. Динаміка війни різна. Є періоди, коли інтенсивність висока і ми бачили миттєве просування вперед, бувають інші фази війни, як зараз, коли йде активна оборона", - заявила Маляр.
За словами заступника міністра оборони, сьогодні є напрямки на фронті, де нашим героям вдається й далі відтісняти ворога з тимчасово окупованих територій.
Маляр пояснила, що наразі вона не має можливості розкрити усі подробиці.
"Ми витісняємо і на південному, і на східному напрямках, у певних регіонах. На сході є регіони, де ми поступово, але впевнено витісняємо ворога", - додала заступниця міністра оборони України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, наші воїни щодня звільняють по 500 метрів території регіону.
Згідно з даними SInt-аналітиків, з початку війни з Росією у 2014 році, військові звільнили вже близько 37% території України.
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