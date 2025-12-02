UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

YASNO визначило переможців грантової програми для ветеранських бізнесів

Фото: YASNO назвало переможців грантової програми для ветеранів (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Компанія YASNO, що входить в групу ДТЕК, визначила переможців грантової програми підтримки ветеранських бізнесів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення YASNO.

"З 9 вересня по 23 листопада тривав прийом заявок на участь у Грантовій програмі YASNO. За її умовами представники малого та середнього бізнесу, власниками яких є ветерани (від 50 до 100%), могли подати заявку онлайн і без бізнес-планів, звітів і інших складнощів, отримати Грант на світло", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом надійшло 107 заявок, з яких умовам програми відповідали 15. Тому, без проведення розіграшу, всі вони визначені переможцями.

Починаючи, з 1 грудня 2025 року, вони отримуватимуть компенсацію за 100% сплачених рахунків за світло протягом 6 місяців за обсяг, котрий не перевищує 30 тис. кВт∙год.

"Грантова програма YASNO - це ще один наш спосіб сказати "Дякуємо" ветеранам, котрі захищали країну у зоні бойових дій, а сьогодні працюють та підтримують вже інший фронт - економічний. Сподіваємось, що ця фінансова допомога, дозволить бізнесам реалізувати відкладені проєкти або масштабуватись", - сказав Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO.

Ініціатива Групи ДТЕК

Як повідомлялось раніше, в Україні стартувала грантова програма для малих та середніх бізнесів, власниками котрих є ветерани.

Це можливість кожному з бізнесів-переможців, отримати фінансову допомогу за 30 тис. кВт∙год, спожитих протягом 6 місяців та зекономити до 300 тис. грн на рахунках за електроенергію.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.

