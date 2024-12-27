Плюс до платіжки. Скільки "намотає" світла гірлянда на ялинці

У компанії YASNO розповіли, скільки електроенергії може споживати новорічна гірлянда (залежно від типу лампочок) та яка її орієнтовна вартість.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка у Facebook.