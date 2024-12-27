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Плюс к платежке. Сколько "намотает" света гирлянда на елке

Пятница 27 декабря 2024 13:20
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Плюс к платежке. Сколько "намотает" света гирлянда на елке Объем потребления электроэнергии гирляндой зависит от типа лампочек (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В компании YASNO рассказали, сколько электроэнергии может потреблять новогодняя гирлянда (в зависимости от типа лампочек) и какова ее ориентировочная стоимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко в Facebook.

Сколько электричества может потреблять новогодняя гирлянда и какова ее стоимость

В обнародованной Коваленко инфографике приводятся данные насчет:

  • LED-гирлянды
  • гирлянды с лампами накаливания

Причем расчеты приведены исходя из работы гирлянд по 8 часов в сутки в течение 30 суток.

Так, LED-гирлянда на 100 лампочек потребляет от 0,003 до 0,007 киловатт-часов (кВт-ч) электроэнергии.

Стоимость такого потребления составляет от 3,11 до 7,26 гривны.

Между тем гирлянда с лампами накаливания (также на 100 лампочек) потребляет от 0,02 до 0,05 киловатт-часов (кВт-ч) электроэнергии.

Стоимость такого потребления составляет от 20,74 до 51,84 гривны.

Плюс к платежке. Сколько &quot;намотает&quot; света гирлянда на елке

Публикация Коваленко (скриншот: facebook.com/sergey.j.kovalenko)

Отметим, что YASNO - это бренд, под которым работают компании, поставляющие электроэнергию, газ, внедряющие энергоэффективные решения для предприятий, а также для владельцев электрокаров.

Приложение компании YASNO Mobile предоставляет клиентам онлайн доступ к функционалу личного кабинета и различных сервисов (с его помощью можно быстро передать показания счетчиков, оплатить счет или просмотреть потребление за предыдущие месяцы).

Личный кабинет на сайте компании также позволяет:

  • быстро узнать точную сумму, которую необходимо оплатить за электроэнергию
  • сформировать счет для оплаты в банке (считать самостоятельно при этом ничего не нужно)
  • мгновенно оплатить электроэнергию удаленно - через интернет (платеж учитывается немедленно и это можно сразу увидеть)
  • проконтролировать, поступили ли от вас средства
  • проконтролировать отсутствие задолженности (или переплаты)

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцев призывают экономить свет из-за похолодания, а также какие устройства лучше выключать из сети перед сном (поскольку они хоть и не работают, но электричество потребляют).

Читайте также, как изменились графики отключений света в Украине, что такое очереди "пополам" и для чего были введены новые интервалы.

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