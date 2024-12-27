Плюс к платежке. Сколько "намотает" света гирлянда на елке

В компании YASNO рассказали, сколько электроэнергии может потреблять новогодняя гирлянда (в зависимости от типа лампочек) и какова ее ориентировочная стоимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко в Facebook.